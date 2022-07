Firmiamo l’appello per salvare Kosoul, la sua esecuzione è fissata per il 17 agosto 2022

Kosoul Chanthakoummane è nato in Illinois il 1/10/1980. È stato arrestato in seguito condannato a morte per l’omicidio di Sarah Walker, avvenuto l’8 luglio del 2006. L’esecuzione è stata poi sospesa da una Corte d’appello penale del Texas che ha rinviato il suo caso al tribunale della contea di Collin per esaminare alcune affermazioni controverse, specialmente sull’uso di prove ottenute sotto ipnosi e mediante altre pratiche di assai dubbia validità scientifica, tanto che queste furono poi considerte non valide. Kosoul ha anche ricevuto il perdono e la richiesta di clemenza da parte del padre della vittima, in nome della propria profonda fede cattolica.

La sua esecuzione era stata fissata per novembre 2021, fermata grazie alla vasta mobilitazione internazionale, sostenuta dalla campagna “No Death Penalty” della Comunità di Sant’Egidio. E’ stata poi riprogrammata per il prossimo 17/8/2022. Abbiamo dunque meno di un mese per mandare appelli e chiedere di fermare l’esecuzione.