Chiediamo clemenza per Ivan Cantu, le sua esecuzione è programmata per il 28 febbraio in Texas

Ivan Abner Cantu (nato nel 1973) è un detenuto ispanico nel braccio della morte in Texas dal 2000. È stato condannato a morte nel 2001 per l’omicidio di suo cugino James Mosqueda e di Amy Kitchen, la fidanzata di James, a Dallas: per l’accusa, sarebbe stata la vendetta per un affare di droga andato male.

Ivan ha però sempre sostenuto la sua totale innocenza: non aveva alcun precedente penale, pur essendo cresciuto in un contesto difficile, ed aveva trovato occupazione come operaio e in chiesa.

Durante l’intero processo, Ivan non ha mai avuto una difesa adeguata: gli avvocati di ufficio, nominati dallo Stato, non hanno chiamato nessun testimone a difesa, non hanno chiesto perizie, non hanno presentato ai giudici nessuno dei numerosi elementi di prova per l’innocenza, non hanno mai chiesto un confronto con i periti e i testimoni citati dall’accusa. Proprio i testimoni di accusa sono stati più volte indebitamente istruiti dagli investigatori, su cosa dire o non dire, e la principale testimone contro Ivan è stata successivamente condannata per falso giuramento. Non è stato mai effettuato alcun test del DNA su Ivan.

Ora è la terza volta che per Ivan viene fissata la data di esecuzione. Nel 2023 l’ultimo rinvio, dopo numerosi appelli, anche quelli inviati da Sant’Egidio: indagini indipendenti a difesa di Ivan, hanno dimostrato che le prove sono incompatibili con la condanna. In quei giorni, sua madre Sylvie: “Il mio cuore si spezza… fategli presentare le prove della sua innocenza, fermate l’esecuzione di mio figlio! Lo sapete che non è giusta”. Ma ora la Corte di Appello penale del Texas respinge tutto. Ivan è in contatto con Sant’Egidio da quasi 20 anni, come amico di penna fedele e coinvolgente. Ora che è stata nuovamente fissata l’esecuzione per il 28 febbraio 2024, vogliamo stringerci insieme a Ivan, nella compassione e nella ferma rinuncia ad ogni catena di vendetta e violenza.

Non vogliamo restare in silenzio e chiediamo clemenza per Ivan e che la sua vita venga risparmiata.