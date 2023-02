Rinviata l’esecuzione di John Balentine, la sua esecuzione era prevista per l’ 8 febbraio, in Texas

Lo rivela la mattina del 3 febbraio l’Associated Press. Un giudice ha deciso di fermare l’esecuzione del cinquantaquattrenne John Balentine prevista per il prossimo 8 febbraio. La sua esecuzione non è stata riprogrammata.

Per John sono stati inviati al Governatore Abbot migliaia di appelli e ringraziamo tutti coloro che hanno firmato, portando conforto a John in un momento davvero difficile e sostenendo una campagna giusta – perché non c’è mai giustizia senza la vita.

Gli avvocati di Balentine da tempo affermano che i pregiudizi razziali e altri comportamenti scorretti hanno influenzato le scelte della giuria al processo di Balentine.

Balentine è nero ed è anche uno dei cinque detenuti nel braccio della morte del Texas che stanno lottando per impedire al sistema carcerario dello stato di usare quelle che sostengono essere droghe scadute e non sicure. Nonostante un giudice del tribunale civile di Austin abbia concordato in via preliminare con le affermazioni, i due principali tribunali dello stato hanno consentito l’esecuzione di due dei detenuti che avevano preso parte al contenzioso il 10 gennaio e mercoledì. I funzionari della prigione negano le affermazioni della causa e affermano che la fornitura statale di droghe per l’esecuzione è sicura. Altre sei esecuzioni sono previste in Texas entro la fine dell’anno, inclusa la prossima il 7 marzo.