Casey McWhorter, condannato a morte per un omicidio avvenuto durante una rapina nel 1993 quando aveva appena compiuto 18 anni, ha subito l’iniezione letale giovedì 16 novembre in una prigione dell’Alabama sudoccidentale.

Casey, 49 anni, è stato dichiarato morto alle 18:56. “Vorrei dire che amo mia madre e la mia famiglia”, ha detto McWhorter nelle sue ultime parole. “Vorrei dire alla famiglia della vittima che mi dispiace. Spero che trovino la pace.”

Ringraziamo tutti coloro che hanno lottato con noi, abbiamo fatto sentire la nostra voce per dire sempre e comunque che non c’è giustizia senza vita.

Ora che la sua vita non è stata risparmiata rivolgiamo ancora un appello al Governatore Kay Ivey affinché abbia clemenza nei confronti degli altri condannati nel braccio della morte dell’Alabama. L’esecuzione di Casey McWhorter, avvenuta presso l’Holman Correctional Facility di Atmore, segna il secondo caso di giustizia capitale nell’Alabama nel 2023. Precedentemente, James Barber fu giustiziato per iniezione letale nel mese di luglio.

La storia di Casey McWhorter

Casey McWhorter, nato nel 1974, ha trascorso gli ultimi 30 anni nel braccio della morte di Holman, Alabama. La sua condanna a morte è stata il risultato dell’omicidio di Edward Lee Williams nel 1993, avvenuto durante una rapina due settimane prima del suo 18º compleanno. Nonostante fosse ancora considerato minorenne al momento del crimine, i giudici dell’Alabama l’hanno trattato come un adulto, ignorando la sua giovane età e la sua possibile minore capacità di giudizio a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti. Mentre altri due complici minori hanno ottenuto pene più lievi tramite patteggiamento, McWhorter è stato condannato a morte.

Nelle ultime settimane, Casey McWhorter ha ancor di più riflettuto sulla sua vita prima dell’omicidio, sulla sua vita in prigione e sui suoi pensieri sull’esecuzione. Diverse registrazioni di conversazioni con il suo consigliere spirituale, il Rev. Dr. Jeff Hood, sono state trasformate in un nuovo libro: The Casey McWhorter Tapes presto in distribuzione su Amazon.