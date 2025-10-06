Sant’Egidio si appella al presidente Zhaparov: “Non reintrodurre la pena capitale”

Comunicato Stampa

SIAMO ANCORA IN TEMPO PER FERMARE IL RITORNO DELLA PENA DI MORTE

IN KYRGYZSTAN

Il Kyrgyzstan sembra regredire sulla pena di morte, abolita ufficialmente nel 2007 dal codice

penale.

Il 30 settembre scorso è stato reso noto che il Capo dello Stato, Sadir Zhaparov, ha raccomandato al

Dipartimento Giuridico dell’Amministrazione Presidenziale l’istituzione di un disegno di legge

mirante a restaurarla per reati efferati contro le donne e le bambine, sull’onda emotiva di un recente

episodio di cronaca che ha avuto per vittima una ragazza di 17 anni e che ha scosso profondamente

l’opinione pubblica, in un paese che secondo un Rapporto del Georgetown Institute for Women,

Peace and Security è ritenuto, negli ultimi anni, fra i più pericolosi in Asia Centrale per le donne.

La violenza diffusa e criminale contro le donne ha, purtroppo, radici profonde e molteplici, da

combattere a livello culturale e sociale e tocca molti aspetti dello sviluppo umano di ogni nazione.

Tuttavia, in ultima istanza, il contrasto a ogni violenza affonda le sue radici in una cultura della vita

senza eccezioni, che ha visto il Kyrgyzstan contribuire in maniera decisiva a creare in Asia Centrale

una “free zone” dalla pena capitale, con la sua abolizione de iure ormai quasi ventennale.

Il Paese si è unito tra i primi allo spirito e alla lettera della storica Risoluzione dell’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite per una Moratoria Universale delle esecuzioni capitali, contribuendo a

rendere più forte a livello mondiale una concezione e un rispetto più alti della giustizia e della vita

che, da allora, si è diffuso in altre parti del mondo, fissando un nuovo standard internazionale.

La Comunità di Sant’Egidio ha vigorosamente sostenuto con le campagne Città per la Vita, Città

contro la Pena di Morte, il risoluto processo abolizionista dei paesi centroasiatici ex sovietici in atto

nella prima decade degli anni 2000 e ritiene che uno dei modi di contrastare la crescita dei conflitti

e la salvaguardia della vita in questo tempo passi per una risoluta resistenza a qualunque

indebolimento legale del principio assoluto, conquistato a livello internazionale, del rispetto della

vita umana. Anche nel caso dei crimini più efferati. Si ricorda come la Corte Penale Internazionale

non contempli la pena capitale tra le sanzioni ammesse, anche nel caso di genocidio e di crimini

contro l’umanità.

Il distacco dall’uso della pena di morte continua a rappresentare un tratto qualificante dell’Asia

Centrale, di cui il mondo ha bisogno: un’area geopolitica che ha sperimentato, prima del crollo

dell’Urss, i danni di una pratica che non ha effetti deterrenti sui crimini più gravi, che è stata

popolare in maniera tragica della storia dell’Unione Sovietica e di altri paesi autoritari, e che nella

concretezza della lotta al crimine, indebolisce o rende impossibile la piena cooperazione giudiziaria

con l’Unione Europea e il resto dei paesi abolizionisti nel mondo.

Pur comprendendo l’estrema gravità dei reati contemplati dal provvedimento dell’Amministrazione

del Capo dello Stato, la Comunità di Sant’Egidio si appella con forza per fermare la decisione di

reintrodurre la pena capitale nell’ordinamento del Kyrgyzstan.

Ci rivolgiamo rispettosamente quindi al Presidente della Repubblica affinché possa tornare sulla sua

decisione e confermare il diritto alla vita in ogni sua manifestazione, che è la prevenzione e la difesa

più profonda verso il crimine e la violenza diffusa in ogni società, anche quella contro le donne.

Roma, 4 ottobre 2025