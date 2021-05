La Sierra Leone verso l’abolizione della pena di morte

La Comunità di Sant’Egidio esprime soddisfazione per la decisione del governo della Repubblica della Sierra Leone di sottoporre il disegno di legge per l’abolizione della pena capitale in parlamento ed auspica che venga approvato in tempi brevi. Sant’Egidio, che ha accompagnato il processo abolizionista in questo paese dell’Africa Occidentale attraverso la partecipazione di alcuni ministri della giustizia sierraleonesi ai convegni organizzati annualmente per il superamento della pena capitale nel mondo, continuerà ad impegnarsi per la difesa del diritto alla vita e perché l’Africa diventi, dopo l’Europa, il secondo continente senza pena di morte.