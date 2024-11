Sospesa temporaneamente l’esecuzione di Thomas Eugene Creech

Ringraziamo chi ha firmato per chiedere clemenza per Thomas Eugene Creech! Un tribunale distrettuale federale ha deciso di sospendere l’esecuzione per concedere più tempo per considerare le rivendicazioni legali del signor Creech. Il Dipartimento penitenziario dell’Idaho ha ora annunciato che “i preparativi per l’esecuzione sono stati sospesi” e il mandato di esecuzione scadrà. Il signor Creech, 74 anni, è il prigioniero da più tempo nel braccio della morte dell’Idaho.

Dopo essere sopravvissuto a un tentativo di esecuzione fallito a febbraio scorso, Thomas Creech sarebbe stato giustiziato una seconda volta il 13 novembre in Idaho. Il 28 febbraio 2024 avevano provato per otto volte a somministrare i farmaci per l’iniezione letale, senza riuscire. L’esecuzione, la prima tentata dallo Stato in 12 anni, era stata annullata dopo più di un’ora di tentativi.

Gli avvocati di Creech avevano avvertito che la sua età e le condizioni mediche, tra cui il diabete di tipo 2, l’ipertensione e l’edema, avrebbero potuto avere un impatto sulla circolazione e sulla qualità delle vene. “Thomas Creech ha trascorso più di 50 anni in prigione e oltre ai problemi di salute fisica ora soffre a causa del trauma subito quando lo Stato non è riuscito a giustiziarlo”, ha detto Deborah Czuba, il suo avvocato, aggiungendo: “Speriamo che i tribunali riconoscano il livello crudele e insolito di punizione che questo vecchio innocuo e pieno di rimorsi ha già subito e interrompano per sempre la sua esecuzione”.