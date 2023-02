NO JUSTICE WITHOUT LIFE: Congresso Internazionale dei Ministri della Giustizia a Roma, 1 e 2 marzo 2023

Nel quadro di un vasto impegno contro la pena di morte, dal 2005 Sant’Egidio ha dato vita a incontri regolari di Ministri della Giustizia di paesi sia abolizionisti e che retenzionisti, al fine di creare uno spazio di dialogo e di interlocuzione tra diversi sistemi di esercizio della giustizia, e favorire i processi di moratoria e di abolizione della pena capitale.

Questo metodo di lavoro ha mostrato negli anni notevoli aspetti positivi, con il coinvolgimento di un sempre più largo numero di paesi, di autorità dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e di papa Francesco, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno a questo processo.

E’ inoltre possibile ascrivere ai Congressi dei Ministri della Giustizia una serie di eventi di successo che hanno portato avanti la campagna abolizionista:

la firma del Protocollo Opzionale della Mongolia e la sua successiva abolizione de jure della pena di morte (2015); l’eliminazione della pena di morte dal codice penale della Guinea (2016); la firma del Protocollo ONU sulla pena di morte della Costa d’Avorio (2013); abolizione da parte del Burundi (2009), del Togo (2009), del Gabon (2010), della Repubblica Centrafricana (2022) e Zambia (2022). Vedi dossier

Per questo, dopo una sospensione dovuta alla pandemia, il Congresso si tiene nuovamente in presenza, a Roma, il 1 e 2 marzo 2023.

Per partecipare a seguire i lavori in presenza, si può richiedere l’ingresso (gratuito) con tel. a 05.585661 o mail a segreteriagenerale@santegidio.org

Il protocollo della Camera de Deputati, per l’ingresso in sala, richiede che gli uomini indossino la giacca

R’ possibile anche partecipare online: l’evento viene trasmesso in LIVE STREAMING in italiano e inglese su questo sito e sui canali web e social di Sant’Egidio

PROGRAMMA

Mercoledì 1 Marzo 2023

“Nuova Aula del Palazzo dei gruppi parlamentari”

Via Campo Marzo, 78, 00186, Roma

L’ingresso in sala inizia alle ore 9

10.00 Saluti

Rappresentante del governo svizzero Rappresentante del Principato di Monaco



10.15 Prima Parte

Presiede: Prof. Mario Giro

Consigliere del Presidente di Sant’Egidio

già Vice Ministro agli Affari Esteri

Mr. Mario Marazziti

Coordinatore della Campagna per l’Abolizione della Pena di Morte Sant’Egidio



Hon. Titus Mvalo

Ministro della Giustizia, Repubblica del Malawi



Hon. Helena Mateus Kida

Ministro della Giustizia e degli affari costituzionali e religiosi della Repubblica del Mozambico (TBC)



Mr. Martin O’Malley

Commissario della International Coalition Against the Death Penalty



11.30 Coffee Break

12.00 Seconda Parte

Presiede: Prof. Mario Giro

Consigliere del Presidente di Sant’Egidio

già Vice Ministro agli Affari Esteri

Hon. Abdellatif Ouahbi

Ministro della Giustizia, Regno del Marocco



Hon. Arnaud Djoubaye Abazene

Ministro della Gisutizia, Repubblica Centroafricana



Dr. Edward Omar Sharif

Vice ministro della Giustizia e Diritti Umani, Repubblica d’ Indonesia (online)







