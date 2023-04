Sospesa l’esecuzione di Ivan Cantu tra nuove rivelazioni e controversie legali

Una settimana prima della sua condanna a morte, un tribunale ha sospeso l’esecuzione di Cantu in attesa di nuovi sviluppi, tra cui testimonianze ritrattate e interrogazioni sulle prove del processo del 2001.

L’esecuzione del detenuto texano Ivan Cantu, prevista per la prossima settimana, è stata sospesa in attesa di nuove rivelazioni sul suo caso, come ha riferito una fonte vicina al suo procedimento legale a Houston Public Media.

Un tribunale distrettuale della Contea di Collin ha ordinato di ritirare la data dell’esecuzione, affermando che “sono necessari ulteriori procedimenti” sul suo caso.

Meno di 24 ore dopo che il suo avvocato aveva presentato una richiesta di clemenza che illustrava i nuovi sviluppi del suo caso, il giudice del 380° tribunale distrettuale Benjamin A. Smith ha ordinato il ritiro della data di esecuzione.

I nuovi sviluppi citati nella mozione includono un testimone del processo che ha ritrattato la sua testimonianza e un paio di giurati del processo del 2001 che si sono fatti avanti per esprimere dubbi sulla sua condanna.

Uno di loro era Montra Marie Biggs: “Sono turbata dalla possibilità che a me e agli altri giurati siano state presentate testimonianze e prove false durante il processo. In qualità di giurato che ha prestato servizio in questo processo, non voglio che il signor Cantu venga giustiziato senza aver avuto un’udienza completa per queste nuove informazioni”.

Il Texas aveva programmato l’esecuzione di Cantu il 26 aprile per l’omicidio di suo cugino, James Mosqueda, e della fidanzata del cugino, Amy Kitchen, nella zona di Dallas nel 2000. Una giuria lo ha dichiarato colpevole nel 2001.

Nei due decenni in cui Cantu è stato nel braccio della morte, sono state sollevate numerose perplessità sulle prove utilizzate per condannarlo, sull’operato dei suoi avvocati difensori d’ufficio e su quello del suo avvocato d’appello, che ha impedito che le sue affermazioni in merito agli avvocati del processo venissero ascoltate dai tribunali federali.

Continua a leggere qui.